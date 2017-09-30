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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:03:09م
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  عربي ودولي
منظمات حقوقية ترفع دعوى ضد قرار ترمب الجديد حول الهجرة
[30/سبتمبر/2017]
واشنطن - سبأ :
 أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون رفع دعوى ضد الادارة الاميركية بشأن القرار الاخير حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.

وتقدم الاتحاد الاميركي للحريات المدنية التي تقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة الجمعة امام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.
وتعتبر هذه المنظمات ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والاخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.

ويحذر النص الجديد الذي أعلنه البيت الابيض الاحد الماضي بشكل دائم دخول رعايا سبع دول الى الولايات المتحدة مبررا ذلك بمخاطر على الامن القومي.

وعلق انتوني روميرو مدير الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان المرسوم الجديد "لا يزال في جوهره حظرا على المسلمين ويتضمن تمييزا قائما على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون".

واضاف روميرو ان "اضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفي العيب الاساسي في الحظر المعادي للمسلمين، مرة أخرى نعطي موعدا للرئيس ترمب في المحاكم".

واثار مرسوم ترمب استنكارا دوليا وأدى الى رفع قضايا في الداخل. وكانت الصيغة الثانية منه موضوع معارك امام محاكمة اولية وللاستئناف وكان يفترض ان تنظر فيها المحكمة العليا في 10 اكتوبر المقبل في واشنطن.

سبأ
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