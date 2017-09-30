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تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
[30/سبتمبر/2017]
القاهرة – سبأ :
 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.

وقال رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي خلال مؤتمر لاعلان نتائج تعداد سكان مصر ان مجموع سكان مصر بالداخل والخارج بلغ 104.2 مليون نسمة.

وأضاف الجندي أن عدد السكان داخل مصر في 18 أبريل عام 2017م بلغ 94 مليوناً و798 ألفا و827 نسمة، فيما بلغ التعداد في الخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية 9.4 مليون.

وأوضح أن "مصر اليوم تحتل الترتيب الـ 13 بين دول العالم في تعداد السكان" .. مشيراً إلى أن عدد الأسر في العام 2017م بلغ 23.5 مليون أسرة مقارنة بـ 17.3 مليون أسرة في 2006م.

وبشأن التوزيع العمري للسكان، قال الجندي إن المجتمع المصري مجتمع شاب .. موضحاً أن الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة تشكل 18.2 بالمائة من السكان، أما الفئة العمرية للشباب من 15 ـ 34 سنة فهي تمثل حوالي 34.5 بالمائة.

واشار الى ان عدد الأميين في مصر بلغ بحسب تعداد 2017م نحو 18.4 بالمائة، مقارنة بـ 25 بالمائة في التعداد السابق 2006م.

فيما بلغ إجمالي غير الملتحقين بالتعليم والمتسربين من التعليم على مستوى البلاد 28.8 مليون مواطن.

سبأ
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