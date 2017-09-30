ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:03:09م
قائد الثورة يدعو المكونات إلى إفشال مساعي العدوان لشق الصف الوطني
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كافة المكونات إلى مزيد من التعاون وتعزيز الروابط الأخوية والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، وإفشال مساعي الأعداء لشق الصف الوطني.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء
نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...
آخر الأخبار:
مصدر بالخارجية: قرار تشكيل فريق من الخبراء خطوة في مسار كشف إنتهاكات العدوان
إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش الجوانب المتصلة بإنتظام العام الدراسي الجديد
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
فعالية ثقافية بمناسبة عاشوراء بريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حفل خطابي وفني بالبيضاء إحتفاءً بأعياد الثورة
[30/سبتمبر/2017]
البيضاء - سبأ:
 نظم مكتب الثقافة بمحافظة البيضاء اليوم حفل خطابي وفني بمناسبة أعياد الثورة اليمنية العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر .

وفي الحفل هنأ محافظ البيضاء على محمد المنصوري القيادة السياسية والشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية الخالدة.

وأشاد بالدور النضالي لأبناء البيضاء في مختلف المراحل التي مر بها الوطن ودورهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية .. لافتا إلى ما وجهته ثورة 26 سبتمبر من مؤامرات بدعم النظام السعودي.

وأشار المحافظ المنصوري إلى أن أبناء البيضاء جسدوا واحدية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر من خلال دعم الثوار في الشطر الجنوبي بالمال والرجال والعتاد وشاركوا في دحر الإحتلال البريطاني.

ولفت إلى تزامن الإحتفال بأعياد الثورة مع إستمرار العدوان السعودي الأمريكي الذي يحاول إعادة الإحتلال والوصاية .. مؤكدا إستمرار أبناء البيضاء في رفد الجبهات بالمال والرجال ومواجهة العدوان ومرتزقته .

وقال " إن الاحتفال بأعياد الثورة يؤكد رفض أبناء الشعب اليمني، للوصاية والعدوان الذي إستهدف اليمن أرضا وإنسانا " .. مؤكدا أن الشعب اليمني يدرك خطورة المؤامرة التي يتعرض لها الوطن منذ بداية العدوان ومحاولة النيل من وحدته الوطنية.

وثمن محافظ البيضاء التضحيات والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

فيما أشاد وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الوحدات محمد شوكه بدور أبناء البيضاء ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.

وتطرقت كلمة المناضلين والثوار التي ألقاها وكيل المحافظة حسين الرصاص إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبات الوطنية والتي تؤكد تلاحم الشعب اليمني ووقوفه في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

بدورها أشارت كلمة الأحزاب السياسية التي ألقاها عمر الهدار إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على قوى العدوان التي عجزت عن تحقيق أي تقدم في الميدان بفضل صمود أبناء الشعبي اليمني.

من جانبه أكد مدير مكتب الثقافة أحمد سالم الهصيصي أن الإحتفال بأعياد الثورة اليمنية يجسد إعتزاز اليمنيين بالملاحم البطولية التي سطرها مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر والإعتزاز بما يسطره الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان في ميادين الشرف.

تخلل الحفل فقرات فنية ورقصات شعبية وقصائد للشاعر خالد النصيري والشاعر عبدالخالق مزاحم عبرت عن المناسبة.

حضر الإحتفال قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والقيادات الأمنية والعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصدر بالخارجية: قرار تشكيل فريق من الخبراء خطوة في مسار كشف إنتهاكات العدوان
إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش الجوانب المتصلة بإنتظام العام الدراسي الجديد
فعالية ثقافية بمناسبة عاشوراء بريمة
مناقشة جوانب تنمية الموارد بمحافظة الحديدة
إجتماع للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الأوضاع المالية والإقتصادية
قائد الثورة يدعو المكونات إلى إفشال مساعي العدوان لشق الصف الوطني
تدشين العام الدراسي بمحافظة صنعاء
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
فعالية جماهيرية إحياءً لذكرى إستشهاد الإمام الحسين بصعدة
فعالية ثقافية في ذكرى إستشهاد الإمام الحسين بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بغارة استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين في مختلف المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
التربية تدين إستهداف العدوان لمدرسة خالد بن الوليد في رازح
[30/سبتمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية نهم
[29/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by