محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل خطابي وفني بالبيضاء إحتفاءً بأعياد الثورة البيضاء - سبأ:

نظم مكتب الثقافة بمحافظة البيضاء اليوم حفل خطابي وفني بمناسبة أعياد الثورة اليمنية العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر .



وفي الحفل هنأ محافظ البيضاء على محمد المنصوري القيادة السياسية والشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية الخالدة.



وأشاد بالدور النضالي لأبناء البيضاء في مختلف المراحل التي مر بها الوطن ودورهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية .. لافتا إلى ما وجهته ثورة 26 سبتمبر من مؤامرات بدعم النظام السعودي.



وأشار المحافظ المنصوري إلى أن أبناء البيضاء جسدوا واحدية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر من خلال دعم الثوار في الشطر الجنوبي بالمال والرجال والعتاد وشاركوا في دحر الإحتلال البريطاني.



ولفت إلى تزامن الإحتفال بأعياد الثورة مع إستمرار العدوان السعودي الأمريكي الذي يحاول إعادة الإحتلال والوصاية .. مؤكدا إستمرار أبناء البيضاء في رفد الجبهات بالمال والرجال ومواجهة العدوان ومرتزقته .



وقال " إن الاحتفال بأعياد الثورة يؤكد رفض أبناء الشعب اليمني، للوصاية والعدوان الذي إستهدف اليمن أرضا وإنسانا " .. مؤكدا أن الشعب اليمني يدرك خطورة المؤامرة التي يتعرض لها الوطن منذ بداية العدوان ومحاولة النيل من وحدته الوطنية.



وثمن محافظ البيضاء التضحيات والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



فيما أشاد وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الوحدات محمد شوكه بدور أبناء البيضاء ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.



وتطرقت كلمة المناضلين والثوار التي ألقاها وكيل المحافظة حسين الرصاص إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبات الوطنية والتي تؤكد تلاحم الشعب اليمني ووقوفه في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



بدورها أشارت كلمة الأحزاب السياسية التي ألقاها عمر الهدار إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على قوى العدوان التي عجزت عن تحقيق أي تقدم في الميدان بفضل صمود أبناء الشعبي اليمني.



من جانبه أكد مدير مكتب الثقافة أحمد سالم الهصيصي أن الإحتفال بأعياد الثورة اليمنية يجسد إعتزاز اليمنيين بالملاحم البطولية التي سطرها مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر والإعتزاز بما يسطره الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان في ميادين الشرف.



تخلل الحفل فقرات فنية ورقصات شعبية وقصائد للشاعر خالد النصيري والشاعر عبدالخالق مزاحم عبرت عن المناسبة.



حضر الإحتفال قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والقيادات الأمنية والعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية .

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ