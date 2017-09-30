اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سورية تبرم اتفاقاً مع روسيا لشراء ثلاثة ملايين طن من القمح على ثلاث سنوات دمشق – سبأ :

أعلن وزير التجارة الداخلية السوري عبد الله الغربي اليوم عن ابرام بلاده اتفاقاً لشراء ثلاثة ملايين طن من القمح الروسي على مدى ثلاث سنوات.







وقال الغربي في تصريحات نقلتها وكالة انباء رويترز "هناك عقود تتم متابعتها مع روسيا.. في الوقت الحالي، وقعنا عقدا لثلاث سنوات ونحاول تأمين تمويل له من الجانب الروسي".



واضاف ان "الاتفاق لتوريد ثلاثة ملايين طن في المجمل.. نحن نستورد حوالي 1.7 مليون طن في العام الحالي من روسيا".



وقبل الأزمة السورية وصل إنتاج البلاد إلى اربعة ملايين من القمح سنوياً، كانت الدولة تصدر منها نحو 1.5 مليون طن.



وفي العام الماضي، أدى العنف ونقص الأمطار إلى انخفاض إجمالي حجم المحصول في البلاد إلى 1.3 مليون طن، وهو أدنى مستوى في 27 عاماً بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ