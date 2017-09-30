محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قائد الثورة يدعو المكونات إلى إفشال مساعي العدوان لشق الصف الوطني صنعاء - سبأ:

دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كافة المكونات إلى مزيد من التعاون وتعزيز الروابط الأخوية والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، وإفشال مساعي الأعداء لشق الصف الوطني.



كما دعا السيد عبد الملك الحوثي في كلمته اليوم بمناسبة ذكرى عاشوراء المجلس السياسي الأعلى والحكومة إلى بذل أقصى الجهود لتفعيل مؤسسات الدولة.



وأشار إلى أن الإمام الحسين رضي الله عنه حدد الموقف المسئول والتاريخي، ولم يكن مجرد ثائر عادي بمطالب محدودة .. وقال" يوم عاشوراء يذكرنا بثورة الإمام الحسين عليه السلام وخروجه لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".



ولفت إلى أن الإمام الحسين قام بثورته من موقع القدوة والهداية وتحرك من مقامه الإيماني والأخلاقي العظيم تحركا مسئولا معبرا عن الإسلام.



وبين أن الإمام الحسين تحرك في ثورة خالدة تمتد عبر الزمن ليستفيد منها الأجيال إلى يوم القيامة .. لافتا إلى أن تحركه كان واعيا، مقدما أعظم درس للأمة وحدد للأمة الموقف الشرعي والمسؤول والمبدئي والأخلاقي في مواجهة الطغاة.



وأكد قائد الثورة أن الإسلام يفترض لساحة المسلمين أن تكون ساحة حق ونموذج للعدل، وليس واحةً للظالمين وساحة للجريمة، وأن الإسلام لا يرتضي أبدا ومهما كان الثمن أن تكون ساحة المسلمين مغايرةً لمنهج الحق والعدل .. مشيرا إلى أن الإسلام يفرض علينا أن نتبنى موقف التغيير في مواجهة السلطان الجائر.



وجدد التأكيد على أن واجبٌ الأمة التصدي للجائرين المتسلطين العاملين بالإثم والعدوان.. وقال " حين يكون الخياران إما العزة وإما الذلة، فتلك حالة تحتم على الأمة أن تقف الموقف الحسيني".



وأضاف السيد عبدالملك الحوثي " لو قبلت الأمة على نفسها بالذلة والهوان ورضخت وخنعت لحصل عليها ما هو أسوأ مما لو تحركت في المواجهة ".. مؤكدا أن كل الجبهات المشتغلة داخل الأمة خلافا لمصلحتها وتعمل لمصلحة أمريكا وإسرائيل كما هو حال النظام السعودي والإماراتي.



وأشار إلى أن المد التكفيري هو إمتداد مدعوم من قبل النظام السعودي، والنظامان السعودي والإماراتي كلاهما لإمتداد للهيمنة الأمريكية .. مؤكدا ثبات الموقف في مناهضة الهيمنة الأمريكية.



كما أكد أن الموقف الحسيني المبدئي الأخلاقي هو الذي يحمينا كشعوب من خطر أمريكا وإسرائيل وامتداداتهما .. لافتا إلى أن الخيار الذي اتخذه الشعب اليمني في مواجهة العدوان خيار مسئول ومبدئي وواع.



وقال" هناك مواقف في الأمة مسئولة ومبدئية كما في موقف المقاومة في لبنان وفلسطين ضد إسرائيل، وموقف الأحرار في العراق ".. مؤكدا على موقف اليمن المبدئي إلى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين، بإعتبار أن إسرائيل خطرا على الأمة كافة.



وأشاد قائد الثورة بدور القبائل اليمنية .. منبها من مساعي قوى العدوان لتخريب السلم الإجتماعي.



وعبر السيد عبد الملك الحوثي في ختام كلمته عن الشكر للحضور الجماهيري الكبير للشعب اليمني في المسيرة العاشورائية بالعاصمة صنعاء.

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ