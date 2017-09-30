تيلرسون:لدينا قنوات اتصال مع كوريا الشمالية

واشنطن - سبأ :

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون السبت أن الولايات المتحدة تملك قنوات اتصال مع كوريا الشمالية وتحقق في ما اذا كان النظام مستعد لعقد حوار حول التخلي عن برنامج أسلحته النووية.





وقال تيلرسون أمام الصحافيين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في بكين "نحن نختبر، فابقوا مترقبين".





وادلى الوزير الامريكي بهذه التصريحات بعد محادثات أجراها مع كبار الدبلوماسيين الصينيين والرئيس شي جينبينغ حول الأزمة النووية والتحضيرات لزيارة ترمب إلى بكين في ديسمبر.



ويأتي تصريح تيلرسون بعد حرب كلامية متصاعدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

[30/سبتمبر/2017]سبأ