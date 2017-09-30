محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العام الدراسي بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

دشن بمحافظة صنعاء اليوم العام الدراسي الجديد 2017 – 2018م بمركز المحافظة والمديريات.



وفي التدشين بمدرسة 22 مايو بمديرية سنحان وبني بهلول .. أكد وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي أهمية بدء العام الدراسي والتغلب على كافة الصعوبات التي واجهت الوزارة والإدارات المدرسية .. مشددا على ضرورة تكاتف جهود المعنيين بالعملية التعليمية لتعزيز مخرجات وجودة التعليم .



ودعا التربويين إلى الاستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب والمجتمع .. مشيدا بمستوى إقبال الطلاب على المدارس وتعاون الجميع في إنجاح العملية التعليمية.



فيما أشاد محافظ صنعاء حنين قطينة بحرص الطلاب والمعلمين على إستمرار العملية التعليمية باعتبار التعليم جبهة لا تقل أهمية عن بقية الجبهات .



ونوه بجهود القائمين على القطاع التربوي إنطلاقا من إستشعارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



حضر التدشين عدد من وكلاء وزارة التربية ومدير عام مديرية سنحان أحمد نهشل ومدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد .



وفي مديرية همدان دشن وكيل المحافظة يحيى جمعان ومعه مدير مكتب التربية بالمديرية راجح سعيد بمدرستي علي بن أبي طالب بشملان ومدرسة الفجر بيت العذري والجيل الجديد والمحجل بوادي ظهر العام الدراسي الجديد.



كما دشن وكيل المحافظة محمد الحباري ومدير عام المديرية نصير عبدالماجد العام الدراسي الجديد بمدارس النور للبنين ورفيدة للبنات في بيت العذري للبنين وعومرة.



ودشن وكيلا المحافظة فارس الكهالي وعبدالله العنسي ومعهما نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة توفيق طهام ومدير عام مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي العام الدراسي بمدرسة السواري بمتنه وسبأ في الصباحة.



وفي مديريه الحصن دشن وكيل المحافظة شايف عاصم ومدير مكتب التربية عصام البياضي العام الدراسي بمدارس الفلاح والسلام وبيت أنعم والمعينه.



ودشن كيلا المحافظة خالد الأجرب وحسن موفعه ومعهما مدير المديرية معين القيري العام الدراسي بمدرستي الفوز بالسهمان وحبابظ في الطيال، فيما دشن وكيلا المحافظة مانع الأغربي ورسام حسين رسام العام الدراسي في بني حشيش .



كما دشن وكلاء المحافظة عبدالله السياغي وعبدالمغني داود ومحمد عبدالله عيسى وجبران غوبر ونجيب شرف الدين وأبو نجوم المحاقري العام الدراسي في مديريات الحيمة الداخلية والخارجية ومناخة وبلاد الروس.



ودشن وكلاء محافظة صنعاء عبدالملك الغربي وطالب دحان ومحمد علي جميل العام الدراسي بمديريتي جحانة وخولان .



وأشاد وكلاء المحافظة بمستوى إقبال الطلاب والمعلمين والمعلمات واستشعارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب.



فيما أشار نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين توجهوا للمدارس في عموم المديريات 411 ألف و957 طالبا وطالبة.

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ