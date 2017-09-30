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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:04م
قائد الثورة يدعو المكونات إلى إفشال مساعي العدوان لشق الصف الوطني
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كافة المكونات إلى مزيد من التعاون وتعزيز الروابط الأخوية والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، وإفشال مساعي الأعداء لشق الصف الوطني.
مقتل ثلاثة باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير
أعلنت باكستان عن مقتل ثلاثة من مواطنيها بينهم مدنيين اثنين وجندي من رجال الجيش بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء
نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...
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الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وذلك بمناسبة إحتفالات شعب الصين الصديق بالعيد الوطني.
سبأ
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