محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية جماهيرية إحياءً لذكرى إستشهاد الإمام الحسين بصعدة صعدة - سبأ:

نظم أبناء محافظة صعدة اليوم فعالية جماهيرية إحياءً لذكرى إستشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام.



وأكد المشاركون في الفعالية أن الإمام الحسين مثل القائد والأسوة والقدوة، في مواجهة الظلم والطغيان.



وأشاروا إلى أن تضحيات الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، إمتداد لتضحيات الإمام الحسين وأصحابه.



وأشار بيان صادر عن الفعالية إلى أن خيار الشعب اليمني الوحيد هو الإستمرار في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات كونه شعب يأبى الضيم.



وأشاد بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من بطولات في مختلف الميادين .. مشدداً على مزيد من التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان وردعه إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.



تخلل الفعالية مشاركة لمحافظ صعدة محمد جابر عوض، وكذا عدد من القصائد الشعرية والكلمات.

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ