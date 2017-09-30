ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:04م
قائد الثورة يدعو المكونات إلى إفشال مساعي العدوان لشق الصف الوطني
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كافة المكونات إلى مزيد من التعاون وتعزيز الروابط الأخوية والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، وإفشال مساعي الأعداء لشق الصف الوطني.
مقتل ثلاثة باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير
أعلنت باكستان عن مقتل ثلاثة من مواطنيها بينهم مدنيين اثنين وجندي من رجال الجيش بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء
نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...
آخر الأخبار:
سورية تبرم اتفاقاً مع روسيا لشراء ثلاثة ملايين طن من القمح على ثلاث سنوات
تيلرسون:لدينا قنوات اتصال مع كوريا الشمالية
تدشين العام الدراسي بمحافظة صنعاء
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
جونسون:الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الاوربي يجب ألا تتجاوز عامين
[30/سبتمبر/2017]
لندن -سبأ:



قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 يجب ألا تتجاوز عامين.



ونقلت وكالة انباء رويترز اليوم عن جونسون قوله في مقابلة مع صحيفة "صن" الشعبية البريطانية، قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع، أن الفترة الانتقالية يجب أن تسير وفقا للترتيبات القائمة، مستبعدا أن تدفع لندن المال مقابل دخولها السوق الأوربية الموحدة في المستقبل.



وأشار خلال المقابلة إلى أن التكهنات بشأن نيته تولي زعامة الحزب تنطوي على مبالغات شديدة.
من جانب اخر فاز هنري بولتون بزعامة حزب الاستقلال البريطاني، وتعهد بالتركيز على محاسبة الحكومة، فيما يتعلق بملف الخروج من الاتحاد الأوربي.



وقال بولتون 54 عاما في كلمة موجزة بمناسبة فوزه "اليوم لا يعني فحسب دور مهم لحزبنا، بل هو يوم مهم لبلادنا".
وقال للمندوبين في المؤتمر العام لحزب الاستقلال، أن "بريكست هي مهمتنا الأصيلة".



وتعهد بولتون الذى كان ضابط سابق في الجيش ببناء وإحياء حزب الاستقلال واستئناف ارث نايجل فاراج زعيم الحزب السابق من خلال استعادة قوة وأهمية الحزب.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تيلرسون:لدينا قنوات اتصال مع كوريا الشمالية
روسيا تنفي اتهام اوكرانيا لها بترك قوات في روسيا البيضاء
الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية وحدة العراق ويدعو رئيس وزراءه لزيارة باريس
تحطم طائرة شحن في الكونغو ومقتل طاقمها
مقتل 15 مسلح في هجمات بطائرة دون طيار في مقاطعة نانجارهار شرق افغانستان
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات للدفاع الجوي
إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجمات لتنظيم (داعش) في محافظة حماة وسط سورية
تيلرسون يصل إلى الصين لتشديد الضغوط على كوريا الشمالية
مقتل ثلاثة باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير
كوريا الجنوبية ترصد نقل عدد من صواريخ جارتها الشمالية
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بغارة استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين في مختلف المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
التربية تدين إستهداف العدوان لمدرسة خالد بن الوليد في رازح
[30/سبتمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية نهم
[29/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by