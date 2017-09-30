جونسون:الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الاوربي يجب ألا تتجاوز عامين

لندن -سبأ:



قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 يجب ألا تتجاوز عامين.

ونقلت وكالة انباء رويترز اليوم عن جونسون قوله في مقابلة مع صحيفة "صن" الشعبية البريطانية، قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع، أن الفترة الانتقالية يجب أن تسير وفقا للترتيبات القائمة، مستبعدا أن تدفع لندن المال مقابل دخولها السوق الأوربية الموحدة في المستقبل.



وأشار خلال المقابلة إلى أن التكهنات بشأن نيته تولي زعامة الحزب تنطوي على مبالغات شديدة.

من جانب اخر فاز هنري بولتون بزعامة حزب الاستقلال البريطاني، وتعهد بالتركيز على محاسبة الحكومة، فيما يتعلق بملف الخروج من الاتحاد الأوربي.



وقال بولتون 54 عاما في كلمة موجزة بمناسبة فوزه "اليوم لا يعني فحسب دور مهم لحزبنا، بل هو يوم مهم لبلادنا".

وقال للمندوبين في المؤتمر العام لحزب الاستقلال، أن "بريكست هي مهمتنا الأصيلة".



وتعهد بولتون الذى كان ضابط سابق في الجيش ببناء وإحياء حزب الاستقلال واستئناف ارث نايجل فاراج زعيم الحزب السابق من خلال استعادة قوة وأهمية الحزب.

[30/سبتمبر/2017]سبأ