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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:04م
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فعالية ثقافية في ذكرى إستشهاد الإمام الحسين بأمانة العاصمة
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 نظمت الوحدة الثقافية بأمانة العاصمة اليوم فعالية بمناسبة ذكرى إستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه تحت شعار " ثورة ضد الطغيان".

وفي الفعالية أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد صالح الخولاني إلى أهمية إحياء هذه المناسبة والإستفادة منها بالتزود بقوة الإرادة وصلابة الموقف والثبات في مواجهة العدوان السعودي .

وقال " إن إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين التي هي مدرسة للتعلم نحن في أمس الحاجة للتعلم من هذه المدرسة الحسينية ".

وأكد ضرورة أن تكون إحياء مناسبة إستشهاد الإمام الحسين بالصمود والصبر في مواجهة قوى العدوان وتنظيم الفعاليات والندوات العلمية والأدبية.

فيما أشارت كلمات للمشاركات في الفعالية إلى أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة .. مؤكدة ضرورة إستلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة في مواجهة طغاة اليوم من الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.

وأوضحت أن الشعب اليمني يحيي هذه المناسبة وهو يواجه عدوان وحصار جائر في ظل صمت دولي مريب .. مبينة أن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم لن يزيده إلا إصرارا وتمسكا بمبادئه وحريته في الإستقلال.

تخلل الفعالية فقرات شعرية وإنشادية عبرت عن إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

سبأ
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