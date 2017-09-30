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بدء دورة تدريبية لمنسقي الترصد الوبائي بصنعاء
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية تأهيلية لمنسقي الترصد الوبائي في مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأوضح مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الدكتور عبدالحكيم الكحلاني أن الدورة التي تستمر ثلاثة أشهر يحصل بعدها المشاركين وعددهم 26 على شهادة أساسيات الوبائيات من البرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية.

وأشار إلى أن المشاركين في الدورة سيتلقون دروسا علمية في مجال الترصد الوبائي ومبادئه الأساسية والإحصائية واللوائح الصحية الدولية .. لافتا إلى أن التدريب يشمل أربعة أسابيع نظرية وثمانية أسابيع تدريب عملي ميداني.

ولفت الدكتور الكحلاني إلى أن الدورة التي تمولها منظمة الصحة العالمية والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية " الإمفنت " تأتي في إطار سلسلة من بناء القدرات على مستوى المديريات حيث سيتم تدريب 666 من منسقي الترصد في المديريات.

وأشار إلى البرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية لديه عدة مساقات تدريبية منها ما هو متقدم ( advanced ) لمدة سنتين وقد تم حتى الآن تخرج 25 خريجا، والتدريب المتوسط مدة تسعة أشهر إلى عام لم يفتتح حتى الآن، والتدريب الطرفي مدة ثلاثة أشهر تم تدشينه في يونيو 2017 على مستوى المحافظات والآن على مستوى المديريات.

حضر الإفتتاح نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور طلال حسن الجبري ومدير المنشآت الطبية الخاصة بمكتب الصحة بأمانة العاصمة .

سبأ
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