روسيا تنفي اتهام اوكرانيا لها بترك قوات في روسيا البيضاء

موسكو -سبأ :



نفت روسيا ، اليوم أن تكون قد نشرت قوات في بيلاروس المجاورة، عقب انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بينهما هذا الأسبوع، تحت اسم "الغرب-2017" والتي أثارت قلق الغرب وحلف الناتو.





ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية جنرال إيجور كوناشينكوف

قوله ”بالنسبة للقوات الروسية التي شاركت في تدريبات عسكرية استراتيجية مشتركة (زاباد 2017) فقد عادت كلها لمواقعها الدائمة“.



وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال قائد الجيش الأوكراني فيكتور موجينكو إن روسيا تركت قوات في روسيا البيضاء بعد المشاركة في مناورات حربية هناك رغم تعهدها بعدم القيام بذلك.



ووصف كوناشينكوف تصريحات موجينكو بأنها محض خيال وقال إنها تعد ”سببا لاستقالة مسؤول عسكري تنفيذي كهذا فورا“ في إشارة إلى موجينكو.



وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعمها تمردا انفصاليا في شرق أوكرانيا أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل.

[30/سبتمبر/2017]سبأ