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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:04م
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الأحوال المدنية تختتم حملة تسجيل المواليد في عدد المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت في عدد من محافظات الجمهورية اليوم حملة تسجيل المواليد، نفذتها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف واستمرت أسبوعين بإصدار 228 ألف و901 شهادة ميلاد.

واحتلت محافظة الحديدة المرتبة الأولى في إصدار شهادات الميلاد 40 ألف و308 شهادات، تليها محافظة إب في المرتبة الثانية بـ 32 ألف و241 شهادة ميلاد وعمران في المرتبة الثالثة بـ 28 ألف و53 شهادة ميلاد، كما احتلت محافظة تعز المرتبة الرابعة بـ 27 ألف و278 شهادة ميلاد ومحافظة حجة بالمرتبة الخامسة بـ 24 ألف و857 شهادة ميلاد.

وجاءت محافظة صنعاء سادسا بـ20 ألف و550 شهادة ميلاد وذمار بالمرتبة السابعة بـ 20 ألف و103 شهادات ومحافظة المحويت بالمرتبة الثامنة بـ 17و772 شهادة ميلاد تليها محافظة ريمة بتسعة آلاف و526شهادة ميلاد والجوف بسبعة آلاف و752 شهادة ميلاد.

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب أن الحملة ما تزال مستمرة في محافظة صعدة، حيث منحت الحملة خلال الأسبوع الأول منها 461 شهادة ميلاد .. لافتا إلى أن العمل جاري لتدشين حملة شهادة الميلاد بعدن خلال اليومين القادمين.

وأشاد بما أنجزته الحملة بالمحافظات المستهدفة وما حققته من نتائج إيجابية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .. وقال " إن شهادة الميلاد تمنح مجانا في كل فروع المصلحة في جميع المحافظات، حيث سبق للمصلحة تدشين حملات ميدانية مماثلة خلال الأعوام الماضية وحققت نتائج إيجابية ".

وأكد اللواء الزلب أن المصلحة تمضى في إيجاد سجل مدني متكامل للجمهورية ستبنى عليه السياسات الإستراتيجية للدولة .. لافتا إلى أن شهادة الميلاد من أهم المرتكزات الأساسية لإيجاد بيانات لكل المواطنين .

سبأ
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