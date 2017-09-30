عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية وحدة العراق ويدعو رئيس وزراءه لزيارة باريس باريس – سبأ :



أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية الحفاظ على وحدة العراق عقب الاستفتاء الذي نظمه اقليم كردستان .. داعياً رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة باريس الاسبوع القادمخ .



وقال قصر الإليزيه في باريس ان ماكرون بحث مع العبادي هاتفياً تبعات الاستفتاء الذي أجراه أكراد العراق على استقلالهم.



واوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن ماكرون "ذكر بأهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامته والاعتراف بحقوق الشعب الكردي في الوقت نفسه" .. مضيفة "يجب تجنب أي تصعيد".



وتابعت "إزاء الأولوية التي تتمثل في مكافحة تنظيم (داعش) وتحقيق الاستقرار في العراق، يجب على العراقيين أن يبقوا موحدين".



وكانت فرنسا قد منحت العراق في الآونة الأخيرة قرضاً بقيمة 430 مليون يورو بعد تأثر موازنته في شكل كبير جراء مكافحة الجماعات المتشددة وتراجع أسعار النفط.

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ