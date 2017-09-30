عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحطم طائرة شحن في الكونغو ومقتل طاقمها كينشاسا - سبأ :





قالت سلطات الملاحة الجوية في الكونغو اليوم إن طائرة شحن عسكرية تحطمت في العاصمة كينشاسا مما أسفر عن مقتل طاقمها.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن مدير مطار نجيلي في كينشاسا جورج تابورا قوله "تحطمت طائرة شحن عسكرية.. لم تكن تنقل ركابا ولم يتمكن الطاقم من النجاة".. ولم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.



وصرح مسؤول في وكالة الطيران في الكونغو، طالبا عدم ذكر اسمه، أن الطائرة كانت من طراز "أنطونوف 12" متجهة إلى مدينة بوكافو الشرقية..مضيفا أن الطائرة فشلت في الإقلاع من نجيلي وتحطمت في منطقة نسيلي المجاورة.



ولم يتضح بعد ما إذا كان أي شخص قد قتل أو أصيب على الأرض جراء سقوط الطائرة.



يذكر أن حوادث الطيران متكررة نسبيا في الكونغو بسبب عدم توفير معايير السلامة، علما أنه يحظر على جميع الشركات التجارية الكونغولية العمل في الاتحاد الأوربي.

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ