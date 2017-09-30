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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:04م
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محافظ الحديدة يدشن العام الدراسي الجديد
[30/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم بمجمع الزهور بمديرية الحالي ومدرسة عذبان بمديرية الحوك العام الدراسي الجديد.

وفي التدشين أكد المحافظ الهيج أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية والتغلب على الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية جراء إستمرار العدوان.

وأشار إلى أن قيادة المحافظة ستعمل مع مكتب التربية والتعليم على توفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المراحل الدراسية.

وأشاد المحافظ الهيج بصمود المعلمين وطلاب وطالبات المدارس رغم الوضع الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار.

من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر أن 600 ألف طالبا وطالبة بدأوا اليوم العام الدراسي الجديد في ألف و400 مدرسة في كافة مديريات المحافظة.

رافق محافظ الحديدة خلال التدشين نائبا مكتب التربية علي الطبيشي وصادق الحاتمي ومدير المركز التعليمي بمديرية الحالي حسن وهبان.

سبأ
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