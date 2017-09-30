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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:04م
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مقتل 15 مسلح في هجمات بطائرة دون طيار في مقاطعة نانجارهار شرق افغانستان
[30/سبتمبر/2017]
جلال آباد – سبأ :

أعلنت السلطات الافغانية عن مقتل نحو 15 مسلحاً موالين لتنظيم (داعش) وتدمير مخبأهم بشكل كامل في هجمات بطائرة من دون طيار في مقاطعة نانجارهار شرق البلاد .

وقال المتحدث باسم حاكم المقاطعة اية الله خوجياني في تصريحات صحافية اليوم "استهدفت طائرة بدون طيار تابعة لقوات حلف الناتو معقلاً تابعاً لتنظيم (داعش) في منطقة نازيان بمقاطعة نانجرهار أمس، ما أسفر عن مقتل 15 متمرداً".

وتشن قوات مهمة الدعم المطلق بقيادة حلف شمال الاطلسي (الناتو) في افغانستان غارات بطائرات بدون طيار على المسلحين في الدولة التي مزقها النزاع.

سبأ
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