عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات للدفاع الجوي سول - سبأ :





أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، أول تدريب دفاع جوي مشترك قصير المدى، وسط تهديدات متزايدة من كوريا الشمالية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم عن بيان صادر عن قيادة المحيط الهادي الأمريكية "أوسباكوم"، القول شاركت في هذا التدريب وحدة الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية وجنود من "الكتيبة السادسة، فوج المدفعية الجوية 52".



وجرى التدريب مؤخرا في بوشيون، شمال سيئول، ولم يحدد البيان موعد إجراء التدريب.



واضاف البيان أن التمرين الميداني سمح لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية أن تصبح على دراية بأنظمة الأسلحة والقدرات الخاصة لكل جانب، بهدف نهائي يتمثل في بناء شراكة دائمة بين الوحدتين.



وتعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها الدولتان تدريبا قصير المدى في مجال الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية.



ويهدف الدفاع الجوي قصير المدى، المعروف أيضا باسم "شوراد"، إلى التصدي بفعالية للتهديدات الجوية على ارتفاعات منخفضة في الداخل، مثل الطائرات النفاثة والطائرات المروحية وطائرات النقل الكورية الشمالية.

[30/سبتمبر/2017]