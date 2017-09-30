[30/سبتمبر/2017]
دمشق – سبأ :
أعلنت السلطات السورية اليوم السبت عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء هجمات نفذها مسلحو تنظيم (داعش) على مدينة سلمية ومحيطها بريف محافظة حماة .
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة حماة "ان سبع 7 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو (داعش) سقطت على المنازل السكنية في قرية بري شرقي بريف سلمية".
واضاف المصدر ان القذائف أسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت المصدر إلى أن مسلحي تنظيم (داعش) "نفذوا اعتداءات عبر قذيفتين صاروخيتين على مدينة سلمية سقطتا في الأراضي الزراعية دون أن تسفرا عن وقوع أضرار".
واشارت الوكالة الى ان خمسة اشخاص بينهم طفلان كانوا قد اصيبوا في هجمات لتنظيم (داعش) بتسع قذائف صاروخية على مدينة سلمية.
سبأ