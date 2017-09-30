[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي "عبد العزيز الكميم " اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي "ستيفن اندرسون".
جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي وبما يسهم في تعزيز ودعم أنشطة البرنامج في اليمن .
واستعرض اللقاء سير تنفيذ عدد من المشاريع المندرجة ضمن أنشطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن ، حيث أكد الوزير الكميم حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي علی تقديم كافة التسهيلات المتاحة لدعم أنشطة البرنامج .
حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولی لقطاع التعاون الدولي "عمر عبد العزيز عبد الغني ومستشار, وزير التخطيط والتعاون الدولي "خالد عفيف ومدير عام المنظمات الدولية بالوزارة "علي حرمل " ومدير إدارة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة بالوزارة "علي الإرياني "
سبأ