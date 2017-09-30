[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أقرت اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الموسع للتعليم العام في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس المكتب الفني بوزارة التربية علي الحيمي، الاثنين المقبل موعد إنعقاد اللقاء الوطني.
واستعرض الإجتماع الخطة الإعلامية والتوعوية المصاحبة للقاء الوطني الموسع وبدء العام الدراسي الجديد 2017- 2018م .
وناقش الإجتماع أوراق العمل المقدمة في اللقاء وكافة الإستعدادات والتحضيرات الجارية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنعقاد اللقاء.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد فؤاد الشامي أن من ضمن المعالجات المقترحة والمقدمة للقاء الوطني الموسع للتعليم، مشروع إنشاء صندوق دعم التعليم بما يكفل إيجاد حلول مناسبة لإشكاليات التعليم العام .
سبأ