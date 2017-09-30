[30/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمنطقة الزغن بمديرية صرواح بمأرب.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت هجوم مباغت على مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة الزغن جنوب شرق مديرية صرواح وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى.
وأشار المصدر إلى أنه تم خلال الهجوم إغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة.
وكان الجيش واللجان قد تمكنوا في عملية خاطفة من تطهير تبة إستراتيجية أسفل جبل هيلان وتكبيد مرتزقة العدوان قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ