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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:02:07م
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  محلي
رئيس مجلس النواب يلتقي ممثلي عمال اليمن
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن.

واستمع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء من رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن على أحمد بلخدر إلى إيضاح حول معاناة عمال اليمن جراء تأخر صرف المرتبات والتي يعتمدون عليها في تسيير أمور حياتهم اليومية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى الدور الذي يضطلع به المجلس في الوقوف إلى جانب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومنهم عمال وعاملات اليمن.

وقدم رئيس المجلس لممثلي العمال إيضاح عن دور المجلس وخاصة في إستمرار عقد الإجتماعات مع الجانب الحكومي بهذا الشأن والذي وعدت الحكومة بتقديم رؤية متكاملة لمعالجة مشكلة المرتبات والبحث عن حلول ناجعة لقضية المرتبات لكافة موظفي الدولة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب ناصر محمد باجيل، وعضو مجلس النواب عبده محمد ردمان.

سبأ
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