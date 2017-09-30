محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التربية يدشن العام الدراسي الجديد بأمانة العاصمة والمحافظات صنعاء - سبأ:

دشن وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي اليوم بأمانة العاصمة وعموم المحافظات العام الدراسي الجديد 2017- 2018م.



وأكد وزير التربية خلال التدشين بمدرسة جمال عبدالناصر أهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء الأجيال ومستقبل الشعوب.



وأشار إلى أهمية العودة للمدرسة بإعتبارها عودة للحياة ورسالة للعدوان بإستمرار الصمود .. وقال للطلاب " أنتم الجيل الذي نراهن عليه بناء مستقبل الوطن فعليكم بالجد والمثابرة تحقيق الغد المشرق الذي يصبو إليه كل اليمنيين".



وشدد الوزير الحوثي على ضرورة تضافر جهود الجميع واستشعارهم للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في إنجاح العام الدراسي وضمان تعليم الطلاب .



وأكد حرص الوزارة وسعيها الجاد والمستمر لمعالجة كافة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وفي المقدمة رواتب المعلمين بالتنسيق مع الجهات المعنية وعقد لقاء وطني موسع لقيادة الدولة والجهات ذات العلاقة خلال اليومين القادمين للخروج بالمعالجات اللازمة.



وأهاب وزير التربية بمكاتب التربية والتعليم وكافة التربويين الإلتزام بالدوام المدرسي والإهتمام بالتحصيل العلمي من بداية العام الدراسي .. منوها بجهود المعلمين والإدارات المدرسية وكل من يسهم في دعم العملية التعليمية.



من جانبه أعرب وكيل وزارة التربية المساعد فؤاد الشامي عن الشكر والتقدير لكافة التربويين على جهودهم في إنجاح العام الدراسي الماضي .



ودعا إلى مواصلة عطائهم في إنجاح العام الدراسي الجديد وعدم الإنجرار وراء الحملة المغرضة الرامية لإفشال العام الدراسي.



رافق وزير التربية خلال التدشين عدد من وكلاء الوزارة .

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ