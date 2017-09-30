محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم صنعاء - سبأ:

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم الذي تأهل إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين في إنجاز كبير للكرة اليمنية.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اللقاء الذي حضره وزير الشباب والرياضة حسن زيد ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان حمود جليدان ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، عن سعادته بلقاء المنتخب الوطني للناشئين وبعثته الفنية والإدارية والمدرب الذين حققوا نجاح وانتصار مشرف يليق باليمن.



وأكد الثقة الكبيرة بكل من يمثلون اليمن في هذه المحافل الإقليمية والدولية والفعاليات الرياضية المختلفة وحصدهم للصدارة وهو الانتصار والأداء الراقي الذي سيستمر مستقبلا.



وأشار الرئيس الصماد إلى قدرة المنتخب والفرق اليمنية على تجاوز الفارق الكبير مع المنتخبات الأخرى وهو ما يؤكد قدرة الإنسان اليمني على التغلب على التحديات والتصدر رغم الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار.



ونوه إلى البعد الوطني الذي جسده المنتخب في تشكيلته الجغرافية الوطنية وما عكسه ذلك على المجتمع ورفع لهامات الشعب اليمني عاليا .. مؤكدا أهمية أن يبنى على هذا الإنجاز والإستمرار في تطوير قدرات الفريق ليكون معبرا عن اليمن والاستمرار في حصد المراكز المتقدمة.



ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى رجال المال والأعمال إلى تبني الأندية الرياضية وعودة الدوري الكروي واستمرار النشاط الرياضي والألعاب والتعبير عن روح اليمن الخلاقة والمبدعة.



فيما عبر وزير الشباب والرياضة عن الشكر والتقدير لبعثة المنتخب وأبطالها الأفذاذ الذين حققوا هذا الانتصار في هذا الوقت العصيب ..معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز وفي مقدمتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي تابع باهتمام أحوال المنتخب ومبارياته والحرص على الالتقاء بلاعبي المنتخب وبعثته وتكريمهم، منوها بجهود الجهاز الفني والإداري والإعلامي للمنتخب وللمدرب وكل أبطال المنتخب.



ولفت إلى أن ما قدموه وما سيقدمونه من بطولات وإنجازات مستقبلية رسالة سلام وتوحيد لجهود اليمنيين في مواجهة العدوان.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد في دعم المنتخب وكذا رجال الأعمال الوطنيين ورؤساء الأندية الرياضية .



وكان رجل الأعمال يحيى الحباري قد حيا المنتخب الوطني للناشئين بما حققه من إنجاز.. مذكرا بما حققه اليمن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2003م، وما تلى ذلك من استهداف للمنتخب وكرة القدم اليمنية.



وأكد على أهمية تعزيز الروح الوطنية والاستثمار فيما تحقق بما يمكن المنتخبات الوطنية من تحقيق الانتصارات لليمن.. معربا عن شكره للمدرب محمد خدام ودوره في تأهيل المنتخب وطاقم المنتخب.



بدوره عبر رئيس بعثة المنتخب الوطني للناشئين الكابتن احمد مهدي سالم عن الشكر للشعب اليمني الذي وقف وراء هذا الفوز الكروي لمنتخب الناشئين الذي وصل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين.. مشيرا إلى أهمية إعطاء الأولوية للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب.



وكرم رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه عضو المجلس سلطان السامعي ووزير الشباب والرياضة وأمين المجلس المحلي بأمانة العاصمة، بعثة المنتخب بالدروع والجوائز العينية والشهادات التقديرية لما حققوه من إنجاز في هذه الظرف الذي تمر بها اليمن.



حضر اللقاء مدير مكتب الرئاسة محمود الجنيد ووكلاء وزارة الشباب والرياضة .

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ