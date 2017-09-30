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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:53:22م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال الساعات الماضية
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .
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مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال الساعات الماضية
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح العشرات من المرتزقة في عملية مباغته نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية في موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء في نجران , فيما قصفت المدفعية مواقع العدو السعودي في رقابة السديس ,مرتفعات رجلا ,شرق موقع الفواز , خلف موقع الطلعة , موقع الشبكة , التبة البيضاء .

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات العدو ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة ,وتم تفجير آلية عسكرية تابعة لهم بالمنطقة نفسها ،واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقعي مستحدث حامية قزع , ومركز جلاح العسكري في جيزان .

فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع سبعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان في جبهات ما وراء الحدود وهم :علي بلغيث السيد , ضيف الله الجابري , بحني إبراهيم محمد الشرقي , حسن رده حسن السهلي الزهراني , عبدة مسرحي , حسن المقعدي , عبدالله عبده بن سالم القداح , كما أصيب هايل نافع المرواني الجهني , سلمان البلوي .

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة حام بمديرية المتون بمحافظة الجوف ما أدى الى سقوط قتلى في صفوفهم , فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات لهم شرق جبل هيلان بمديرية صرواح والمنطقة الثالثة في محافظة مأرب محققة إصابات مباشرة .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات خلال كسر الجيش واللجان لمحاولتي زحف لهم باتجاه منطقة الهاملي بمديرية موزع و جبل الضعيف بالوازعية في محافظة تعز .

كما اطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات للمرتزقة في منطقة الهاملي و مصرع عدد منهم , وتم استهداف تجمعات آخرى بعدد من القذائف المدفعية بمنطقة حمير وتبة الجزامي بالكدحة في مديرية مقبنة, فيما قتل اثنان من المرتزقة وأصيب أخر في كلابه

وحسب المصدر فجرت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية للمرتزقة في عسيلان بمحافظة شبوة ومصرع من كانوا على متنها , وتم قنص مرتزق في جبهة الساق بالمديرية نفسها , و قنص آخر في جبهة نهم .

سبأ
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