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العون المباشرو Q8Ping تعيدان البصر لـ 410 مرضى بمحافظة إب
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ
أسهمت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن و ( Q8Ping ) في إعادة البصر لـ 410 مرضى في محافظة إب بإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مخيمي النور الطبيين المجانيين الـ 15 والـ 16 اللذين نظمتهما في المحافظة .

وأوضحت المنسقة لدى مكتب العون المباشر في اليمن شذى أبو طالب أن المخيمين اللذين استمرا عشرة أيام تضمنا إجراء الفحوصات والمعاينة لأربعة آلاف و 362 مريضاً و إجراء 410 عمليات جراحية وتوزيع الأدوية على 450 مريضاً بتمويل متابعي مدونة ( Q8Ping ) الإلكترونية.

وذكرت أنه تم تحويل أكثر من 30 حالة مستعصية الى أمانة العاصمة ومدينة إب.

وأشارت إلى أن المخيمين استهدفا كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً إيماناً من العون المباشر برسالتها الإنسانية في تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها والوصول إليهم في المناطق التي تفتقد تلك الخدمات والمساعدة في حل مشكلات مزمنة لمرضى العيون الذين تأثرت أسرهم بسبب إصابتهم وعدم قدرتهم على العمل .

من جهتها ذكرت مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي أن مخيمات النور الطبية المنفذة حتى الآن ساهمت في إعادة نعمة البصر لأكثر من (6000) مريض لايملكون قيمة العمليات الجراحية .

وأكدت أن مكتب العون لن يتوانى عن تقديم الخدمة المجانية لمرضى العيون في كل أنحاء اليمن بواسطة كوادر طبية مؤهلة والعمل من أجل مكافحة العمى وضعف الإبصار تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة اليمنية الشقيقة .

وعبرت العسعوسي عن الشكر للمساهمين في انجاح المخيمين وتحقيق أهدافهما ممثلين بالبرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة العامة وجمعية النبراس الصحية ومكتبي الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية بمحافظة إب ومستشفيي الأمومة والطفولة والرحاب الريفي بالإضافة إلى الفريق التطوعي المحلي وفريق العون المباشر .

جدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، كما أن مكتبها في اليمن عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة تأمين الغذاء وسُبل العيش التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ، كتلة المياه والصرف الصحي التابعة لمنظمة اليونيسف ، كتلة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، الكتلة اللوجستية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي (خدمة الطيران الإنساني) ، وكتلة التغذية التابعة لمنظمة اليونيسف.

سبأ
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