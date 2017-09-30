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نادي شالكه يتوقع عجزا ماليا يبلغ 14 مليون يورو
[30/سبتمبر/2017]
ميونخ – سبأ :

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم أنه يتوقع أن يصل العجز المالي للنادي في العام المالي 2017م إلى 14 مليون يورو (5ر16 مليون دولار).

وأوضح النادي أن السبب الرئيسي في هذا العجز يرجع لعدم تأهل الفريق إلى أي من بطولتي الأندية الأوروبية.

وقال بيتر بيترز رئيس الإدارة المالية للنادي، في بيان أصدره النادي اليوم: "الأرقام المتوقعة تظهر أن التأهل لبطولة أوروبية في أجواء مختلفة يصبح أكثر أهمية لضمان قدرة الفريق على التنافس على المستوى المتوسط".

وغاب شالكه هذا الموسم عن أي من البطولتين الأوروبيتين للأندية للمرة الأولى منذ نحو عقد كامل وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الألماني ( بوندسليجا).

وقال بيترز إن العائدات المنخفضة من بيع اللاعبين ساهمت أيضا في هذا العجز المتوقع.

وسجل شالكه رقما قياسيا في الأرباح خلال 2016 حيث بلغ 1ر29 مليون يورو وذلك بعد بلوغ الفريق دور الثمانية في كل من كأس ألمانيا ومسابقة الدوري الأوروبي حيث حققت عائدات النادي رقما قياسيا بلغ 1ر265 مليون يورو.

وأعلن شالكه أن العائدات في النصف الأول من 2017 بلغت 2ر119 مليون يورو مقابل 3ر102 عن نفس الفترة في العام الماضي.

وأوضح النادي أن إجمالي العائدات في هذا العام المالي قد يبلغ 237 مليون يورو. وأوضح النادي أيضا أنه قلص ديونه الإجمالية بمقدار 1ر2 مليون يورو لتصل إلى 6 ر127 مليون يورو.


سبأ
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