محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا الأحد مهرجان احتفالي بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي للقهوة صنعاء - سبأ :

تنظم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري غدا الأحد بصنعاء مهرجانا احتفاليا بمناسبة اليوم العالمي للقهوة (البن).



يهدف المهرجان إلى إيجاد استراتيجية وطنية اقتصادية لرفع إنتاجية البن وتنمية صادراته للمساهمة في توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة لرفع الناتج المحلي والإسهام في التنمية المستدامة .



ويركز المهرجان على إيجاد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في رفع إنتاجية البن اليمني وتنمية صادراته وذلك عبر لجنة وطنية تعنى بذلك .



وتكمن أهمية المهرجان في تحديد التدخلات الممكنة لغرض تطوير منتجات البن اليمني منها إنشاء معمل سلعي متخصص للبن اليمني وإعداد وتعبئة البن طبقا لمواصفات ومقاييس الجودة العالمية وإصدار شهادات معتمدة بغرض تأسيس علامة تجارية عالمية للبن اليمني .



ويمثل المهرجان فرصة لإبراز دور القطاع الخاص اليمني وجهوده في الإنتاج والتسويق والتصدير لهذا المحصول النقدي الهام والذي يبرز مكانة اليمن وحضارته وتاريخه في التجارة الدولية .



كما أن الاحتفال يسلط الضوء على إبراز صورة اليمن كموطن أصلي لشجرة البن وثمارها ذات المذاق الرائع والمميز والتي حظيت بإقبال واسع من قبل المستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية



وتُحظى ثمار البن بمكانة خاصة في ذاكرة اليمنيين وثمة إجماع على قيمتة التاريخية وجودته مقارنة بنظرائه في العالم فقد حرصت كثير من الشركات على إطلاق اسم موكا “المخا” على البن الذي تسوقه، وسجلت اليمن حضوراً متميزاً على المستوى العالمي منذ أوائل القرن السادس الميلادي في هذا الجانب باعتبارها المصدر الأول للبن من خلال ميناء المخا، الذي حمل البن اسمه إلى كل أنحاء العالم .



ويصنف البن ضمن قائمة المحاصيل الزراعية النقدية الهامة، وتحقق تجارته عائدات وأرباح عالية ، فضلاً عن إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني ،وبحسب بيانات الإحصاء الزراعي فإن إنتاجية اليمن من محصول البن بلغت خلال العام 2013م 19 ألفا و984 طنا من مساحة مزروعة بأشجاره قدرها 35 ألفا و60 هكتار، فيما بلغت صادرات اليمن منه خلال العام نفسه ألفين و251 طنا بقيمة إجمالية تجاوزت مليارين و426 مليون ريال .





سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ