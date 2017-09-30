مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في أطراف نهم لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بأطراف نهم. مقتل ثلاثة باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير أعلنت باكستان عن مقتل ثلاثة من مواطنيها بينهم مدنيين اثنين وجندي من رجال الجيش بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري. إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...