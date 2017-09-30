ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:11:44م
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في أطراف نهم
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بأطراف نهم.
مقتل ثلاثة باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير
أعلنت باكستان عن مقتل ثلاثة من مواطنيها بينهم مدنيين اثنين وجندي من رجال الجيش بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء
نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...
آخر الأخبار:
العون المباشرو Q8Ping تعيدان البصر لـ 410 مرضى بمحافظة إب
نادي شالكه يتوقع عجزا ماليا يبلغ 14 مليون يورو
غدا بدء المهرجان السادس للمرأة المنتجة بصنعاء
غدا الأحد مهرجان احتفالي بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي للقهوة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مقتل ثلاثة باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير
[30/سبتمبر/2017]
إسلام آباد – سبأ :

أعلنت باكستان عن مقتل ثلاثة من مواطنيها بينهم مدنيين اثنين وجندي من رجال الجيش بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار بدون مبرر في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستخدمت الأسلحة الثقيلة في استهداف مواقع الجيش الباكستاني وقرى حدودية في قطاع "راولا كوت" ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجندي، وإصابة أربعة جنود.

وأضاف أن القوات الباكستانية ردت على مصدر الهجوم وسددت ضربات قوية على مواقع الجيش الهندي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تيلرسون يصل إلى الصين لتشديد الضغوط على كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية ترصد نقل عدد من صواريخ جارتها الشمالية
استقالة وزير الصحة الأميركي بعد فضيحة استئجاره طائرات خاصة مكلفة
كندا تعلن تقديم 200 مليون دولار لتدمير أسلحة كيميائية روسية
رئيس الحكومة اللبنانية: نحرص على التوافق السياسي المؤسس لكيفية حكم البلد
مصرع أربعة أشخاص من وفد إجتماعي قبلي جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس
نبيل شعث : السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني جاهل بالجغرافيا
منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً
مقتل ثمانية جنود صوماليين في هجوم على قاعدة للجيش في بلدة بريري
غرق 15 شخصا جراء انقلاب قارب يقل لاجئين روهينجا في خليج البنغال

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين في مختلف المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
التربية تدين إستهداف العدوان لمدرسة خالد بن الوليد في رازح
[30/سبتمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية نهم
[29/سبتمبر/2017]
ارتفاع ضحايا مجزرة عمال مشروع المياه بصعدة إلى ثمانية شهداء  (مصحح)
[29/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بتسع غارات على الخط العام في كتاف بصعدة
[29/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by