[30/سبتمبر/2017]
إسلام آباد – سبأ :
أعلنت باكستان عن مقتل ثلاثة من مواطنيها بينهم مدنيين اثنين وجندي من رجال الجيش بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار بدون مبرر في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستخدمت الأسلحة الثقيلة في استهداف مواقع الجيش الباكستاني وقرى حدودية في قطاع "راولا كوت" ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجندي، وإصابة أربعة جنود.
وأضاف أن القوات الباكستانية ردت على مصدر الهجوم وسددت ضربات قوية على مواقع الجيش الهندي.
سبأ