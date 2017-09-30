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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:11:44م
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  محلي
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين في مختلف المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين في مختلف المحافظات ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة العدوان في منطقة الأزقول بمديرية سحار في محافظة صعدة إلى ثمانية شهداء هم : عمر سلمان ، تركي ربوع دهيم ، صالح سالم دهمش ، عبد الله مسوده ، غالب دهيم ، احمد دهيم ، حسين سعد ، عبد الخالق عبد الله ، وأربعة جرحى هم : عبدالله علي جشمان ، محمد عبد الخالق ، جمال جهاد محمد ، مسعد علي مسوده .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة بني صياح بمديرية رازح ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة رجلين وامرأة وتدمير منزل ومحل تجاري ، كما شن تسع غارات على سيارة أحد المواطنين في خط الجوف البقع بمديرية كتاف ما أدى الى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة المختبية في مديرية مجز بصعدة ، فيما أصيبت امرأة بطلقة قناص من عناصر المرتزقة في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على المزرق في محافظة حجة استهدفت ثلاث منها كبري دعشر ، كما شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارة على مديرية باجل ، أما في شبوة شن غارة على منطقة حيد بن عقيل في مديرية عسيلان ، و شن غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

سبأ
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