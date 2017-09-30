منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً..