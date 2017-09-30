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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:41:52ص
رئيس الوزراء يناقش مع نقابة المهن الحلول الممكنة للحد من معاناة المعلمين والمعلمات
التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، اليوم بصنعاء المكتب التنفيذي لنقابة المهن التعليمية والتربوية وعدد من النقابيين التربويين والتربويات.
منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً
رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً..
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء
نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...
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العدوان السعودي على اليمن
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Woman injured in killed by Saudi-paid mercenaries in Jawf
[30/سبتمبر/2017]
JAWF, Sep 30 (Saba) – A woman was injured by Saudi-paid mercenaries' snipers in Maton district of Jawf province , a military official told Saba on Saturday.
AA
Saba
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