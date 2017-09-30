عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية ترصد نقل عدد من صواريخ جارتها الشمالية سول – سبأ:



قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية في تقرير إنه تم رصد نقل عدد من الصواريخ الكورية الشمالية من منشأة للصواريخ في العاصمة بيونغيانغ.



ونقل التقرير عن مصدر بالمخابرات لم يذكر اسمه، قوله إن مسؤولي مخابرات كوريين جنوبيين وأميركيين اكتشفوا صواريخ يجري نقلها بعيدا عن منشأة أبحاث وتطوير الصواريخ الكورية الشمالية في سانوم-دونغ بالمنطقة الشمالية من بيونغيانغ.



ولم يحدد التقرير موعد نقل الصواريخ، أو المكان الذي نُقلت إليه.



وقال التقرير إن هذه الصواريخ إما أن تكون صواريخ متوسطة المدى من طراز هواسونغ-12، أو صواريخ بالستية عابرة للقارات من طراز هواسونغ-14، وذلك على الرغم من أن منشأة الصواريخ في سانوم-دونغ مخصصة لإنتاج الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ