عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تعلن تقديم 200 مليون دولار لتدمير أسلحة كيميائية روسية اوتاوا – سبأ :



أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها لعبت دورا قياديا في دعم بناء منشآت لتدمير أسلحة الدمار الشامل في روسيا بتقديم أكثر من 200 مليون دولار منذ عام 2002.



وأوضحت في بيان صحفي اليوم، أن دعم بلادها شمل اقامة مرفق في منطقة كيزنر الروسية والذي تم بناؤه لتدمير 5440 طنا من الاسلحة الكيميائية "عوامل الأعصاب القاتلة".



وقالت فريلاند إن تدمير هذه الأسلحة الكيميائية يعد قصة نجاح هائلة للشراكة العالمية الآن ضد إنتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل التي أطلقتها كندا في عام 2002، وتضم 32 بلدا، مشيرة إلى أن التخلص من أكبر مخزون في العالم من الأسلحة الكيميائية والذي يقع في روسيا جاء بعد 15 عاما من العمل الجماعي بين المجتمع الدولي.



وقالت إن أربعين ألف طن متري من الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها روسيا بموجب إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد أزيلت.



ووصفت وزيرة الخارجية الكندية تدمير الأسلحة الكيميائية الروسية بأنه خطوة تاريخية لتحقيق السلم والأمن العالميين.





سبأ [30/سبتمبر/2017]سبأ