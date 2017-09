Arrestation de 150 missile de type de Katioucha à Sana'a

SANA'A, 30 Sep. (SABA)- Le service de sécurité et les comités populaires ont arrêtée de missile de type de Katioucha appartenant aux mercenaires de l'agression au district d'Arhab au gouvernorat de Sana'a.



Une source de sécurité a indiqué à SABA, que cela est venu après une opération de suivi exécutée par le service de sécurité et les comités populaires.





