Martyr d'une femme par les balles de mercenaires au district d'Al-Mouton [30/سبتمبر/2017]



AL-JAWF, 30 Sep. (SABA)-Une source locale a indiqué à SABA qu'une femme a été tués par les balles de mercenaires de l'agression au district d'Al-Mouton.







Ella a exprimé à SABA, la dénonciation de l'agression et ses mercenaires et la silence de la communauté internationale.







AM





SABA