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آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:12:14ص
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التربية تدين إستهداف العدوان لمدرسة خالد بن الوليد في رازح
[30/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أدانت وزارة التربية والتعليم إستهداف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم لمدرسة خالد بن الوليد بمنطقة رازح بني معين بمحافظة صعدة.

واستنكرت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأشد العبارات هذا العمل الاجرامي الجبان الذي يأتي ضمن سلسلة من الإعتداءات البربرية الممنهجة استهدف من خلالها طيران العدوان المئات من المدارس والمؤسسات التعليمية أسفرت عن إستشهاد معلمين وتربويين وطلاب فضلا عن تدمير البنية التحتية للتعليم في بلادنا.

واعتبر البيان هذا العمل جريمة تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية التي تجعل من المدرسة والعلم وطالب العلم شيء مصان وبعيد عن كل صراع .

وحمل البيان المجتمع الدولي و الأمم المتحدة ومجلس الامن و منظمات حقوق الإنسان المسؤولية إزاء إستمرار هذا العدوان في ظل صمت دولي يندى له جبين الإنسانية .

وأكد للجميع إستمرار العملية التعليمية رغم إستمرار الإعتداء الجائر والهمجي على الشعب اليمني.
سبأ
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