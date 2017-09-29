هجوم وقصف مدفعي على مواقع وتجمعات للعدو السعودي في نجران [29/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:

شن أبطال الجيش واللجان الشعبية مساء اليوم هجوماً على موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء، فيما استهدفت القوة المدفعية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بنجران.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عملية مباغتة نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء.



وأوضح المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة وخلف موقع الطلعة.



وأشار إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت أيضا تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس ومرتفعات رجلا وشرق موقع الفواز، محققة إصابات مباشرة.

سبأ