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إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء
نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...
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  رياضة
إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء
[29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا، في إنجاز جديد وكبير للكرة اليمنية للمرة السادسة في تاريخها لهذه الفئة.

وكانت بعثة المنتخب عادت إلى صنعاء مساء اليوم قادمة من مدينة عدن، بعد مشاركتها في التصفيات التمهيدية لكاس آسيا للناشئين تحت 16 عاما، للمجموعة الخامسة والتي أقيمت بقطر للفترة 19 إلى 24 سبتمبر الجاري، وخطف المنتخب الوطني للناشئين بقيادة مدربه السوري محمد ختام، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس بماليزيا العام المقبل، بتصدره المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على قطر المستضيف (6/1) وعلى منتخب بنغلاديش (2/صفر).

وفي حفل الإستقبال بحضور وزير الشباب والرياضة حسن زيد وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان وعدد من قيادات السلطة المحلية بالأمانة ووزارة الشباب وجمع كبير من المواطنين، أطلقت الألعاب النارية في سماء صنعاء صاحبها الفرقة الموسيقية إبتهاجا بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الناشئين الذي عود الجماهير اليمنية ومعه منتخب الشباب على إدخال البسمة والفرحة في ظل الظروف الصعبة خلال الفترة الراهنة.

وأكد أمين عام محلي أمانة العاصمة أن تأهل منتخب الناشئين إنجاز كبير للشعب اليمني وخاصة أنه جاء في ظل ظروف صعبة ومعقدة تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان وحصاره الظالم لأكثر من عامين ونصف، الأمر الذي لم يساعد على توفير الأجواء الملائمة لإعداد المنتخب بصورة إيجابية، إلا أنه ومع ذلك تغلب على تلك الظروف والظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية مكنته من خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.

وقال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " منتخب الناشئين شرفنا ورفع إسم اليمن عالياً بالمستوى الراقي الذي ظهر به خلال تصفيات أسيا بقطر، وأظهر اللاعبون حرصهم النبيل على تمثيل بلادهم بصورة مشرفة وإسعاد الجماهير اليمنية وتخفيف الأوضاع والظروف الصعبة التي يمرون بها منذ عامين ونصف، وتأكيدهم على ما يراهنون به في أي ظروف بما يمتلكونه من حماس وروح وطنية وما قدموه من نموذج في الولاء والانتماء الوطني ".

وأضاف " المنتخب حقق هذا الإنجاز التاريخي الجديد في وقت حرج وصعب يمر به الوطن جراء إستمرار العدوان، والنجاح الذي حققه في هذه المرحلة من تاريخ اليمن المعاصر، هو نجاح للإنسان اليمني والوطن الواحد ".

 

يذكر أن منتخب اليمن للناشئين سبق له أن تأهل إلى نهائيات كأس أسيا لهذه الفئة خمس  مرات، أولها وأهمها تأهل ناشئي اليمن إلى كأس العالم بفنلندا 2003 ، بحصوله على وصافة بطولة آسيا في أبوظبي 2002 ، وعام 2006 في سنغافورة و2008 في أوزباكستان والتي تعرض حيينها للإقصاء والإبعاد من قبل الاتحاد الآسيوي قبيل ساعات من مباراته مع نظيره السعودي في دور نصف النهائي، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط, بحجة إشراك لاعب لا يتمتع بالأهلية لتجاوز السن القانونية وهو ما نفاه الاتحاد اليمني لكرة القدم آنذاك .

وتأهل للمرة الرابعة لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت  17 عاماً في العاصمة الإيرانية طهران 2012 ، والخامسة بمدينة جوا الهندية عام 2016 ، والتي جاء تأهله بعد تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (كونغرس فيفا)، لصالح إستمرار إيقاف الكرة الكويتية ومشاركات جميع منتخباتها وفرقها، ليحل منتخب اليمن محل المنتخب الكويتي ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات.
سبأ
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