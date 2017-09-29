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  رياضة
محافظة ذمار تستقبل منتخب الناشئين لكرة القدم
[29/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:
استقبلت السلطة المحلية ومكتب الشباب وعدد من الشخصيات الإجتماعية بذمار اليوم منتخب الناشئين الذي وصل مدينة ذمار قادما من العاصمة التجارية والصناعية عدن بعد عودته من مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا بقطر.

وقد تصدر المنتخب الوطني للناشئين المجموعة الخامسة بفوز كاسح على منتخبات قطر وبنجلادش وتأهله لنهائيات كأس أسيا للناشين المقرر إقامتها العام المقبل بماليزيا.

كان في إستقبال المنتخب وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ومدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وعضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق ومدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل وعدد من القيادات الشبابية والرياضية والشخصيات الإجتماعية.

وأشاد الوكيل عبدالرزاق بما حققه المنتخب من إنجاز رياضي رفع إسم اليمن عاليا وقدم رسالة عن ما يتعرض له الوطن من تدمير وجرائم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وأكد أهمية دعم المنتخب وكل المنتخبات الوطنية بما يكفل إستمرار تألقها وصنع إنتصارات توازي ما يحققه الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة.

فيما أشار مدير مكتب الشباب والرياضية حسين الصوفي إلى أن الجماهير الرياضية تعلق آمال كبيرة على منتخب الناشئين في تقديم مزيد من النجاحات خصوصا في المنافسات القادمة التي تتطلب إعداد مبكر يتناسب مع أهمية البطولة ويتوج الجهود التي قدمها في التصفيات التي أهلته لتصدر مجموعته.

من جانبه أكد مدير المنتخب محمد الروحاني إستعداد المنتخب تقديم الأفضل في النهائيات القادمة وإسعاد جمهوره ورفع إسم اليمن عاليا .. مشيدا بالإستقبال المشرف من قبل السلطة المحلية بذمار ومكتب الشباب والرياضية والذي يعبر عن تقدير أبناء ذمار للحركة الرياضية وللمنتخب الذي قدم أداء إيجابي أسعد الجمهور اليمني.
سبأ
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