منح أكثر من عشرين ألف شهادة ميلاد بحملة تسجيل المواليد بصنعاء [29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

منح فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة صنعاء 20 ألف و550 شهادة ميلاد في حملة تسجيل المواليد التي نفذتها مصلحة الأحوال المدنية خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضح تقرير صادر عن فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة أن إجمالي من تم منحهم شهادة الميلاد لحديثي الولادة أقل من سنة ألف و77 شهادة ميلاد منها 592 شهادة للذكور و485 شهادة للإناث، فيما تم منح من لم يسبق قيدهم لأكثر من سنة 19 ألف و473 شهادة ميلاد منها عشرة آلاف و775 شهادة للذكور وثمانية آلاف و698 شهادة للإناث.



وأشار التقرير إلى أنه تم منح أربعة آلاف و553 شهادة ميلاد في مديرية سنحان وبني بهلول وثلاثة آلاف و675 شهادة ميلاد في بني مطر وألف و 964 شهادة ميلاد في بني حشيش وثلاثة آلاف و 600 شهادة ميلاد بهمدان وثلاثة آلاف و343 شهادة بجحانة وثلاثة آلاف و410 شهادة ميلاد بمديرية الحصن.



وأشاد مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد ناجي روضان بالجهود المبذولة في إنجاح الحملة نفذت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والإتحاد الأوروبي .. منوها بدور المجالس المحلية والوجهاء والمواطنين في التفاعل الإيجابي مع الحملة التي تسهم في إيجاد قاعدة بيانات للأطفال كحق من حقوقهم.

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