تدمير آلية عسكرية ودك عدد من مواقع العدو السعودي بنجران وجيزان [29/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من مواقع العدو السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف صاروخي إستهدف بصلية من الصواريخ تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت مركز جلاح العسكري بجيزان، محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.

سبأ