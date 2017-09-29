رئيس الحكومة اللبنانية: نحرص على التوافق السياسي المؤسس لكيفية حكم البلد [29/سبتمبر/2017] بيروت – سبأ:

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الجمعة حرصه على التوافق السياسي الذي يؤسس لكيفية حكم البلد ووضع مصالح المواطنين قبل مصالح الأحزاب والحفاظ على مالية الدولة وحقوق اللبنانيين.



وقال الحريري في تصريح بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسته "واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية وليس في السياسة وأن التوافق السياسي أنتج الحل ولولا التوافق كنا دخلنا بوضع أسوأ وتمترس كل فريق وراء موقفه السياسي".



وفيما أكد على أن "كل الفرقاء عملوا لإيجاد الحل والكل اراد التعاون" شدد رئيس الحكومة اللبنانية على "أننا نحارب من أجل رفع النمو في البلد" .



واشار إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة وهذه الديمقراطية ونحن عملنا ان يلتقي الجميع على رأي واحد".

سبأ