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آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:47:46م
ارتفاع ضحايا مجزرة عمال مشروع المياه بصعدة إلى ثمانية شهداء  (مصحح)
ارتفعت حصيلة مجزرة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الأزقول بمحافظة صعدة اليوم إلى ثمانية شهداء.
منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً
رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً..
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة
تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  عربي ودولي
رئيس الحكومة اللبنانية: نحرص على التوافق السياسي المؤسس لكيفية حكم البلد
[29/سبتمبر/2017] بيروت – سبأ:
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الجمعة حرصه على التوافق السياسي الذي يؤسس لكيفية حكم البلد ووضع مصالح المواطنين قبل مصالح الأحزاب والحفاظ على مالية الدولة وحقوق اللبنانيين.

وقال الحريري في تصريح بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسته "واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية وليس في السياسة وأن التوافق السياسي أنتج الحل ولولا التوافق كنا دخلنا بوضع أسوأ وتمترس كل فريق وراء موقفه السياسي".

وفيما أكد على أن "كل الفرقاء عملوا لإيجاد الحل والكل اراد التعاون" شدد رئيس الحكومة اللبنانية على "أننا نحارب من أجل رفع النمو في البلد" .

 واشار إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة وهذه الديمقراطية ونحن عملنا ان يلتقي الجميع على رأي واحد".
سبأ
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