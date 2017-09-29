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آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:47:46م
ارتفاع ضحايا مجزرة عمال مشروع المياه بصعدة إلى ثمانية شهداء  (مصحح)
ارتفعت حصيلة مجزرة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الأزقول بمحافظة صعدة اليوم إلى ثمانية شهداء.
منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً
رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً..
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة
تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  رياضة
تأهل الروسية فيرا زفوناريفا إلى نصف نهائي بطولة طشقند الأوزبكستانية للتنس
[29/سبتمبر/2017] طشقند – سبأ:
تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة طشقند الأوزبكستانية للتنس عقب تغلبها اليوم الجمعة على منافستها الصربية ألكسندرا كرونيتش بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت الروسية من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع (6-4) و(6-3)، خلال ساعة و29 دقيقة.

وستواجه زفوناريفا في المباراة النصف نهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 225 ألف دولار، الأوكرانية يكاتيرينا باندارينكو الفائزة بدورها على اليابانية كورومي نارا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها، (6-2) و(5-7) و(6-4).
سبأ
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