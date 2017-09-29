تأهل الروسية فيرا زفوناريفا إلى نصف نهائي بطولة طشقند الأوزبكستانية للتنس [29/سبتمبر/2017] طشقند – سبأ:

تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة طشقند الأوزبكستانية للتنس عقب تغلبها اليوم الجمعة على منافستها الصربية ألكسندرا كرونيتش بمجموعتين نظيفتين.



وتمكنت الروسية من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع (6-4) و(6-3)، خلال ساعة و29 دقيقة.



وستواجه زفوناريفا في المباراة النصف نهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 225 ألف دولار، الأوكرانية يكاتيرينا باندارينكو الفائزة بدورها على اليابانية كورومي نارا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها، (6-2) و(5-7) و(6-4).

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