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آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:47:46م
ارتفاع ضحايا مجزرة عمال مشروع المياه بصعدة إلى ثمانية شهداء  (مصحح)
ارتفعت حصيلة مجزرة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الأزقول بمحافظة صعدة اليوم إلى ثمانية شهداء.
منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً
رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً..
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة
تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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الرئيس الصماد يعزي في وفاة العلامة حسن بن محمد الفيشي
[29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة المجتهد حسن بن محمد الفيشي عن عمر ناهز 83 عاما قضاها في العلم والتعليم والبحث والإجتهاد والإصلاح بين الناس ونشر قيم الخير والصلاح والمحبة والتسامح.

وجاء في البرقية :

الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت، والحمد لله على ما أخذ وأعطى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله الطيبين الطاهرين

الأخ العلامة أحمد بن حسن الفيشي وعبد الرحمن والدكتور محمد وعبد السلام وكافة أسرة وذوي الوالد العلامة الحجة حسن بن محمد الفيشي وكافة آل الفيشي الكرام .

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة العلامة الحجة والمجتهد حسن بن محمد الفيشي بعد عمر من العلم والعمل الحي الباقي الذي لا ينسى وحياة كان فيها قدوة للمقتدين ومثالا للعالم الزاهد والمربي الكبير والمعلم الذي لا تغيب بصماته كما كان مصلحا جليلا لا يتوانى عن القيام بواجبه في النصح والإرشاد والإصلاح بين الناس.

إن رحيل هذه القامة السامقة عن عالمنا خسارة لليمن والعالم الإسلامي وكل محبيه.. وعزائنا فيما تركه من علم وعمل وأسرة كريمة تحمل قيمه وعلمه وروحه الخيرة الباقية في قلوب الناس.

رحم الله الفقيد الراحل رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وإياكم وكل محبيه وطلابه الصبر والسلوان ".

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ
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