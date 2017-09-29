الرئيس الصماد يعزي في وفاة العلامة حسن بن محمد الفيشي [29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة المجتهد حسن بن محمد الفيشي عن عمر ناهز 83 عاما قضاها في العلم والتعليم والبحث والإجتهاد والإصلاح بين الناس ونشر قيم الخير والصلاح والمحبة والتسامح.



وجاء في البرقية :



الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت، والحمد لله على ما أخذ وأعطى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله الطيبين الطاهرين



الأخ العلامة أحمد بن حسن الفيشي وعبد الرحمن والدكتور محمد وعبد السلام وكافة أسرة وذوي الوالد العلامة الحجة حسن بن محمد الفيشي وكافة آل الفيشي الكرام .



ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة العلامة الحجة والمجتهد حسن بن محمد الفيشي بعد عمر من العلم والعمل الحي الباقي الذي لا ينسى وحياة كان فيها قدوة للمقتدين ومثالا للعالم الزاهد والمربي الكبير والمعلم الذي لا تغيب بصماته كما كان مصلحا جليلا لا يتوانى عن القيام بواجبه في النصح والإرشاد والإصلاح بين الناس.



إن رحيل هذه القامة السامقة عن عالمنا خسارة لليمن والعالم الإسلامي وكل محبيه.. وعزائنا فيما تركه من علم وعمل وأسرة كريمة تحمل قيمه وعلمه وروحه الخيرة الباقية في قلوب الناس.



رحم الله الفقيد الراحل رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وإياكم وكل محبيه وطلابه الصبر والسلوان ".



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ