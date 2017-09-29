مصرع أربعة أشخاص من وفد إجتماعي قبلي جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس [29/سبتمبر/2017] طرابلس – سبأ:

لقي أربعة أشخاص من وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الليبية اليوم الجمعة مصرعهم على يد مسلحين بالقرب من بلدة مزدة على بعد 140 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس.



وقال رئيس المجلس المحلي ببني وليد علي امبارك في تصريحات صحافية إن "وفداً من لجان المصالحة تابع للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، تعرض لإطلاق نار من طرف مسلحين، عقب خروجه من مزدة بالجبل الغربي".



واضاف المسئول الليبي ان الحادث "أدى إلى مقتل رئيس اللجنة الشيخ عبد الله انطاط ومساعده الشيخ خميس اسباقة، إضافة إلى وفاة اثنين من مديرية الأمن مرافقين للوفد".



وأوضح امبارك ان "الوفد كان في مهمة اجتماعية، لمتابعة قضية المصالحة بين قبائل الزنتان والمشاشية، وأثناء استعدادهم للعودة وفي الطريق الرابط بين مزدة وبني وليد، تعرضوا لكمين من قبل مسلحين".



واضاف المسئول الليبي انه " لا يمكننا اتهام أحد، وننتظر تقارير الأجهزة الأمنية والطب الشرعي".



وأكد أن الوفد ليس له أي دوافع سياسية، وهو وفد مصالحة تعود بصورة مستمرة على زيارة مدن الجبل الغربي، للمساعدة في عمليات المصالحة بين القبائل.

سبأ