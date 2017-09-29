عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نبيل شعث : السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني جاهل بالجغرافيا





إنتقد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نبيل شعث السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان، والذي زعم إن كيان الاحتلال يحتل فقط 2 بالمائة من مساحة الضفة الغربية .. واصفاً إياه بالجاهل بالجغرافيا.



وقال شعث في تصريحات نقلتها وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء اليوم "إن تصريحات السفير الأمريكي هي تعبير عن جهل بالجغرافيا وجهل في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عملية السلام والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والتي تقول بأن الإحتلال يجب أن ينتهي وأن الإستيطان غير قانوني ويجب أن يتوقف".



وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ان "الإحتلال الإسرائيلي هو لا يحتل 2 بالمائة فقط من مساحة الضفة الغربية وإنما لـ 100 بالمائة من مساحتها، بما فيها القدس الشرقية وايضاً قطاع غزة".



وأردف النائب الفلسطيني متسائلاً “لا ادري كيف يكون فريدمان سفيراً لدولة يجهل مواقفها السياسية".



وكان فريدمان قد صرح في حديث صحفي بأن الكيان الصهيوني تحتل فقط 2 بالمائة من مساحة الضفة الغربية .. معتبراً أن لا احد يعتبر أن قرار مجلس الأمن الدولي 242 يوفر أمناً لكيان الاحتلال .



وقال شعث "هو أيضاً جاهل في القرار 242 الذي عندما تم اقراره لم تكن هناك مستوطنة إسرائيلية واحدة في الضفة الغربية .. مضيفاً ان "الإستيطان هو ليس اداة حفظ سلام وإنما اداة لإفشال السلام".س

سبأ [29/سبتمبر/2017] القدس المحتلة – سبأ :سبأ