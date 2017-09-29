رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستقبال مشرف للمنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بإب







هنأ وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري نجوم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بتأهلهم إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين للعام 2018م .



واعتبر خلال إستقباله وأبناء المحافظة اليوم لاعبي المنتخب الوطني للناشئين المشاركين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً في قطر، ما حققه المنتخب في التصفيات إنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية للاعبي المنتخبات الوطنية.



وأكد أن تأهل منتخب الناشئين محل فخر واعتزاز كل اليمنيين كونه جاء في ظروف صعبة يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .. مؤكدا أهمية الحفاظ على هذا الإنجاز الرياضي والعمل على مضاعفة الجهود خلال مشاركتهم في تصفيات كأس آسيا العام المقبل وتمثيل اليمن بصورة مشرفة .

سبأ [29/سبتمبر/2017] إب - سبأ:سبأ