محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط 150 صاروخ كاتيوشا تابعة لمرتزقة العدوان بمديرية أرحب





ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية صواريخ كاتيوشا تابعة لمرتزقة العدوان بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، بعد عمليات رصد ومتابعة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عثرت على 150 صاروخ كاتيوشا كانت مدفونة تحت الأرض في مخبئين تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة بيت القطيبي بمديرية أرحب.



وأكد المصدر أن هذه العملية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية قامت بها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية.



وأشاد المصدر بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ..مؤكدا أن المجتمع والمواطنين شركاء في صناعة الإنجازات الأمنية .















سبأ [29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ